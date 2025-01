Sfax : installation de deux bornes de recharge gratuites pour voitures électriques

La municipalité de Sfax a installé, ce lundi 27 janvier 2025, deux stations de recharge gratuites pour voitures électriques, l’une devant le palais municipal et l’autre devant la piscine municipale, en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de promotion de la mobilité électrique, visant à construire un avenir plus durable et à améliorer la qualité de l’air tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone et les oxydes d’azote. Elle contribue également à diminuer la dépendance aux carburants fossiles et à limiter le déficit énergétique. La municipalité a invité les citoyens à utiliser ces stations tout en veillant à leur préservation. Par ailleurs, le secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la municipalité, M. Adel Ben Rahouma, a supervisé le lancement d’une session de formation sur l’utilisation de ces bornes de recharge ainsi que leur mise en exploitation.