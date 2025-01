Le Ministère du Tourisme met en place des canaux pour recevoir les plaintes des citoyens sur les services touristiques

Le Ministère du Tourisme tunisien a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi, la mise en place de moyens de contact pour recueillir les plaintes et observations des citoyens concernant les services des établissements d’hébergement touristique et des agences de voyages, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Cette initiative vise particulièrement les services liés aux voyages pour la Omra, qui connaissent actuellement un afflux important. Les citoyens peuvent faire part de leurs réclamations via plusieurs canaux : l’adresse e-mail dédiée (b…@mta.state.tn), le bureau des relations avec les citoyens au numéro 71120401, ainsi que la salle des opérations et de veille du Office National du Tourisme Tunisien au 71105403.