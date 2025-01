Retour héroïque à Gaza : des milliers de déplacés retournent à pied, tandis que des soldats israéliens pleurent leur échec

Aujourd’hui, plus de 300 000 déplacés ont réussi à retourner dans le nord de Gaza, selon les informations du gouvernement local. Des scènes émouvantes ont marqué cette journée, pleines de joie et d’espoir. Des milliers de Gazaouis ont regagné leurs foyers à pied, traversant des paysages dévastés, malgré les difficultés liées au manque de moyens et d’équipements pour retirer les décombres. Résolus, ils ont choisi de revenir près de leurs maisons, même si celles-ci ont été réduites en ruines. Les scènes de ces habitants revenant chez eux ont profondément ému le monde, témoignant de la force et de la détermination de ce peuple, qui, malgré la destruction, reste attaché à sa terre. Dans le nord, les habitants ont accueilli chaleureusement les revenants, célébrant leur retour avec des chants populaires et des festivités. Pendant ce temps, la chaîne israélienne 14 a rapporté que des soldats, quittant Netzarim, étaient émus et pleuraient, estimant que tout ce qu’ils avaient accompli à Gaza pendant plus d’un an semblait désormais vain.