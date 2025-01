Première en Tunisie : un fœtus de 7 mois sauvé par un drainage pulmonaire

Le lundi 27 janvier 2025, une équipe médicale tunisienne du Centre de maternité et de néonatologie de Tunis a réalisé une avancée médicale remarquable en effectuant, pour la première fois, un drainage pulmonaire fœtal sur un fœtus de sept mois, directement dans l’utérus de sa mère. Cette intervention a été menée avec succès sous la supervision de la professeure Dalenda Chelly, en collaboration avec la professeure Carmela Votino et l’équipe d’anesthésie et de réanimation dirigée par le professeur Hayen Maghrebi. Réalisée sous anesthésie locale pour la mère et avec un suivi échographique minutieux, cette prouesse médicale témoigne de l’excellence et de l’évolution du secteur public de la santé en Tunisie, renforçant sa réputation à l’échelle nationale et internationale.