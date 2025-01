5 ans de prison pour une TikTokeuse égyptienne et 7 ans pour son ex-mari dans une affaire d’escroquerie

La cour économique en Égypte a condamné la célèbre influenceuse ”TikTokuse” Hadeer Atef à une peine de cinq ans de prison pour escroquerie et vol d’argent auprès de plusieurs citoyens. Son ex-mari, Bilal, a également été condamné à sept ans de prison. L’affaire a attiré une grande attention médiatique en raison de ses détails choquants. Le couple, avec l’aide de la sœur de Hadeer et de son mari, a trompé de nombreux investisseurs en leur promettant des rendements élevés sur des investissements dans des secteurs tels que le commerce de voitures et l’immobilier. Les victimes croyaient recevoir des bénéfices mensuels, mais ont découvert qu’elles étaient tombées dans un stratagème frauduleux. Les victimes croyaient recevoir des bénéfices mensuels, mais ont découvert qu’elles étaient tombées dans un stratagème frauduleux. Hadeer Atef, qui avait acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, utilisait sa plateforme pour attirer des centaines de victimes et collecter d’importantes sommes d’argent. Bien que des paiements mensuels aient été effectués au début, ceux-ci ont cessé, ce qui a précipité l’éclatement de l’affaire et l’ouverture d’une enquête approfondie.