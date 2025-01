Arabia Hamadi exprime son soutien à Meriem Debbagh après ses révélations

Arabia Hamadi a exprimé son soutien à Meriem Debbagh après ses récentes déclarations sur son mariage avec Khalil Chammam. Bien qu’elle ait précédemment critiqué Meriem pour son image dans les médias, Arabia a nuancé sa position en soulignant les efforts de Merem pour changer et s’améliorer. Dans une publication, Arabia a adressé ses vœux de bonheur au couple, espérant que Meriem puisse trouver la paix et la sérénité dans sa vie personnelle. Elle a également exprimé le souhait que la tristesse et la peur perçues dans la voix de Meriem disparaissent, afin qu’elle puisse construire une vie épanouie, loin des critiques et des projecteurs.