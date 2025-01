Insolite : un homme disparu depuis 15 ans retrouvé à Tozeur sans papiers

Un individu qui avait disparu depuis plus de 15 ans à Bizerte a été retrouvé récemment dans la région de Tozeur, grâce à une opération exceptionnelle des unités de la Garde nationale. Cet homme, sourd et muet, ne portait aucun document permettant d’identifier son identité. Après des investigations poussées et le soutien d’équipes spécialisées, ses empreintes digitales ont permis de révéler son identité. Il s’est avéré qu’il était recherché par sa famille à Bizerte, où il avait été porté disparu depuis des années.

La direction de la Garde nationale a rapidement coordonné avec la famille du disparu pour organiser son retour. Dans l’intervalle, l’individu a été pris en charge par les autorités et transféré dans un centre spécialisé où il a reçu les soins médicaux et psychologiques nécessaires, afin de l’aider à surmonter son long calvaire. Ce sauvetage témoigne d’un travail acharné et humanitaire remarquable de la part des forces de sécurité.