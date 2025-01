Les créances impayées de l’État, supérieures à 1000 millions de dinars, affectent les entrepreneurs

Le président de la chambre nationale des entreprises et professions du plâtre et trésorier de la Fédération des entreprises tunisiennes, Maysar Al-Baroudi, a exprimé les difficultés rencontrées par les entrepreneurs tunisiens en raison de l’énorme retard dans le paiement des créances dues par l’État pour des projets achevés depuis plusieurs années. Selon Al-Baroudi, les créances impayées des entrepreneurs ont atteint plus de mille millions de dinars à la fin de 2021, montant qui a continué d’augmenter en 2024. Il a également souligné l’impact de cette situation sur la participation des entrepreneurs aux appels d’offres publics, en raison de la lenteur de l’État à régler ses dettes. Lors du dernier congrès économique arabe-européen à Hammamet, il a appelé le ministère des Infrastructures et la présidence du gouvernement à accélérer le paiement des créances et à faciliter l’accès des entrepreneurs aux appels d’offres. Par ailleurs, Al-Baroudi a salué la reconnaissance du secteur du plâtre en Tunisie, qui a récemment obtenu une étoile d’or africaine, soulignant l’importance de la Tunisie dans la production de plâtre et de ses dérivés, très demandés, notamment en Libye.