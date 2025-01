68 % des médicaments en Tunisie sont fabriqués localement, selon les experts

Le directeur général de l’Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé, Abdelrazak El-Hadhili, a assuré, ce dimanche, qu’il n’existe aucun problème en Tunisie concernant les médicaments vitaux. Il a confirmé que la pharmacie centrale remplit pleinement ses missions et que le pays dispose de 43 laboratoires de fabrication de médicaments, offrant des capacités importantes pour la production locale. El-Hadhili a également précisé que les médicaments génériques tunisiens sont exportés vers plus de 30 pays à travers le monde. De son côté, Sarah El-Masmoudi, directrice générale d’une usine pharmaceutique, a révélé que 68 % des médicaments sont fabriqués localement, et que 82 % des quantités vendues proviennent également de la production locale. Elle a également mis en garde contre la vente de compléments alimentaires sur les réseaux sociaux, soulignant qu’ils ne doivent pas être confondus avec des médicaments.