L’Algorithme du Chaos : l’impact des Big Techs sur la démocratie

Dans un contexte mondial marqué par la montée des populismes et l’ascension des géants du numérique, Mehdi Kattou nous offre un ouvrage audacieux intitulé L’Algorithme du Chaos. Cet essai sociopolitique analyse brillamment l’impact des Big Techs sur nos sociétés, tout en mettant en lumière les dérives alarmantes de l’intermédiation algorithmique. À travers ce livre, l’auteur explore les effets déstabilisateurs des environnements numériques omniprésents, notamment leur influence sur la politique et l’opinion publique. En retraçant l’ascension de figures comme Donald Trump et Elon Musk, Kattou dépeint l’hystérie numérique de notre époque et les dangers d’un système de contrôle qui remplace l’idéal d’émancipation des réseaux sociaux par des mécanismes de désinformation et de polarisation. Loin de se contenter de dénoncer ces dérives, l’auteur propose des solutions concrètes pour réinventer la législation, repenser les institutions et réorganiser les systèmes électoraux, dans l’espoir de contrer les dangers d’une société dominée par les Big Techs. L’Algorithme du Chaos se présente ainsi comme une réflexion profonde et un appel à une action collective face à l’urgence des défis numériques.