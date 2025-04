70 millions de dollars pour l’acier tunisien : un projet phare soutenu par la BID

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans son développement industriel avec le lancement imminent d’une usine de production d’acier, un projet d’envergure estimé à 70 millions de dollars, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID).

Ce projet, porté par la Société Tunisienne de Sidérurgie “El Fouladh”, permettra de produire jusqu’à 300 000 tonnes d’acier par an, renforçant ainsi l’autonomie du pays dans ce secteur stratégique. À l’occasion d’une rencontre tenue au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, la ministre Fatma Thabet Chiboub et une délégation de la BID, conduite par Ahmed Boubaker, ont également discuté d’un nouveau cadre de partenariat pour la période 2026-2028, axé sur le soutien aux secteurs clés et au développement du secteur privé.

La BID, qui place la Tunisie parmi ses principaux bénéficiaires dans la région, réaffirme ainsi son engagement à accompagner la relance économique et industrielle du pays à travers des investissements ciblés et durables.