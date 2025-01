Contrebande en Tunisie : 15 646 affaires traitées pour une valeur de 540 millions de dinars

Plus d’un million 142 comprimés psychotropes, 257 kg de cannabis et plus de 33 kg de cocaïne ont été saisis en 2024 par les services de la douane ( postes de contrôle frontaliers et les unités de la garde douanière), a indiqué le Colonel Chokri Jabri, porte-parole de la Direction générale de la Douane.

“Il s’agit de quantités énormes”, a estimé le responsable, précisant que la contrebande ne concerne plus seulement le cannabis, mais inclut désormais les diffrents types de drogues devenus aujourd’hui “un fléau”.

Dans une interview télévisée réalisée au studio de l’agence TAP, le responsable a indiqué que durant la même année, les unités de la douane spécialisées dans la lutte contre la contrebande, ont traité plus de 15 646 affaires, d’une valeur de plus de 540 millions de dinars.

La part de lion dans ces opérations de contrebande concernent la vente de vetements de prêt à porter, de cigarettes et des produits alimentaires et cosmétiques.

Il s’agit également de la contrebande des produits électroniques et électroménagers , des téléphones portables, du carburant, de devises et des stupéfiants, a précisé le Colonel Chokri Jabri, rappellant que la lutte contre la contrebande compte parmi les principaux axes de l’action de la douane.

“Ces marchandises introduites clandestinement sur le marché tunisien, affectent les équilibres financiers de l’État et nuisent à la santé des citoyens, a-t-il conclu.