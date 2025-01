Jendouba : L’approvisionnement en bouteilles de gaz domestique se poursuit

L’approvisionnement en bouteilles de gaz domestique dans le gouvernorat de Jendouba se poursuit, après avoir enregistré une pénurie dans certaines régions.

Le directeur régional du commerce, Taoufik Ferchichi a indiqué à l’Agence TAP que l’opération de distribution des bouteilles de gaz concerne, notamment, des zones frontalières de la délégation Gardimaou (Ain Sultan et Srayaâ) et des localités relevant de la délégation Ain Draham (Tbainia, Dar Fatma et Fej Errih) ainsi que les délégations de Fernana et Jendouba-nord.

Quelque 1680 bouteilles de gaz ont été distribuées, mercredi 15 janvier, dans la région, selon la même source.