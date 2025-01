Les négociateurs réunis au Qatar ont obtenu mercredi un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre l’entité sioniste et le Hamas, après quinze mois de conflit destructeur dans le territoire palestinien, a dit à Reuters un responsable informé des discussions.

Ni l’accord ni ses modalités détaillées n’ont été annoncés officiellement par l’entité sioniste le Hamas ou les médiateurs égyptiens, qataris et américains.

Voici les principaux points du projet d’accord, selon ce responsable :

* Un cessez-le-feu initial sera mis en place pendant six semaines et s’accompagnera d’un retrait progressif des troupes sionistes du centre de la bande de Gaza ainsi que du retour des habitants palestiniens du nord de l’enclave chassés par les combats.

* Six cents camions chargés d’aide humanitaire seront autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza chaque jour de trêve, dont cinquante transportant du carburant. Trois cents camions seront réservés au nord de l’enclave.

* Le Hamas libérera 33 otages, dont toutes les femmes (civiles et militaires), les mineurs et les hommes de plus de 50 ans. Le Hamas commencera pas libérer les femmes et les moins de 19 ans, puis les hommes de plus de 50 ans.

* L”entité sioniste libérera 30 détenus palestiniens pour chaque otage civil libéré et 50 détenus palestiniens pour chaque femme soldat relâchée.

* L’entité sioniste relâchera d’ici la fin de la première phase tous les Palestiniens de moins de 19 ans et les femmes incarcérés depuis les opérations du 7 octobre 2023. Le nombre total de détenus palestiniens qui seront libérés dépendra du nombre d’otages relâchés et pourrait se situer entre 990 et 1.650.

* Le Hamas relâchera les 33 otages par groupes d’au moins trois otages chaque semaine, les otages restants à la fin de la période de six semaines. Les otages en vie seront libérés les premiers, suivis par les dépouilles des otages morts.

* La mise en oeuvre de l’accord sera garantie par le Qatar, l’Egypte et les Etats-Unis.

* Les négociations sur une seconde phase commenceront au 16e jour de la trêve. Elles devraient comprendre la libération des tous les otages restants, y compris les soldats, un cessez-le-feu permanent et le retrait complet des troupes sionistes de la bande de Gaza.

* La troisième phase portera sur le début de la reconstruction de l’enclave palestinienne, supervisée par les trois pays médiateurs.