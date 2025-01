Bulletin météo : Pluies orageuses et intenses attendues, cet après-midi dans ces régions

La situation météorologique sera marquée, cet après-midi, 16 janvier 2025, par des pluies temporairement orageuses, selon un bulletin de suivi, publié jeudi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies seront intenses sur le sud Est, notamment, dans les gouvernorats de Médenine et Sfax, où les quantités pluviométriques quotidiennes varieront entre 40 et 60 millimètres (mm).

Ces précipitations engloberont, au cours de la nuit, les régions du Sahel, Kairouan, Cap Bon, Zaghouan et Grand Tunis, atteignant localement 80 millimètres.

Selon le bulletin de l’INM, la chute de pluies se poursuivra demain, vendredi, 17 janvier 2025, sur le nord et le centre. Ces précipitations seront orageuses avec des quantités importantes, notamment, dans les gouvernorats du Nord. Les quantités pluviométriques quotidiennes varieront entre 30 et 50 mm et atteindront 70 mm à l’extrême nord ouest avec des chutes de neige sur les hauteurs des gouvernorats du Kef, de Siliana et de Kasserine.