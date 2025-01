Douanes : Plus de 5,2 millions de dinars de marchandises saisies en janvier 2025

La Direction générale des Douanes a fait savoir que les services de la Garde douanière à Tunis, Jendouba, Sousse, Sfax, Gafsa et Médenine ont déjoué , depuis le début du mois de janvier 2025, des opérations de contrebande de marchandises d’une valeur de plus de 5,2 millions de dinars.

La direction générale des Douanes a déclaré mardi, dans un communiqué que près de 518 rapports ont été rédigés concernant la saisie des quantités des produits alimentaires, des paquets de cigarettes, des appareils électroménagers, des téléphones mobiles, des fruits secs, ainsi que des sommes en devises et autres marchandises en contrebande.

En 2024, les services de la garde douanière ont rédigé plus de15000 rapports pour une valeur totale de 547 millions de dinars. Des quantités importantes de marchandises de contrebande, ont été en effet saisies, dont les plus importantes sont plus de 4 millions de paquets de cigarettes, 6 millions de dinars en devises, plus d’un million de pilules stupéfiantes et 18 kg d’or, selon la même source.