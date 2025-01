Sfax : l’hôpital militaire ouvre ses portes aux civils

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, ce mardi, qu’un accord a été conclu pour que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) prenne en charge les services de santé offerts aux assurés sociaux par l’hôpital militaire de Sfax à partir de janvier 2025. Cette initiative, qui vise à rapprocher les services de santé des citoyens, fait suite à l’annonce du ministre de la Défense nationale, Khaled Sohili, en novembre dernier, concernant l’accès des civils aux soins dans cet établissement. L’hôpital, qui a récemment commencé à fournir des soins aux militaires et à leurs familles, s’apprête désormais à élargir ses services aux civils munis de lettres de recommandation médicale pour des consultations spécialisées sur rendez-vous. Dès février, le service des urgences sera opérationnel et les assurés sociaux pourront être admis dans les différents départements hospitaliers, notamment ceux de chirurgie générale, orthopédie, cardiologie, pédiatrie, neurologie et radiologie, ainsi que dans des services de réhabilitation et de biologie médicale. Cette démarche marque un pas important vers une meilleure accessibilité aux soins spécialisés.