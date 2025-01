Précautions de Sécurité : Appel à la vigilance suite aux inondations à Jendouba

La Garde nationale a annoncé, mardi, dans un communiqué, la reprise de la circulation sur la plupart des routes coupées dans le gouvernorat de Jendouba excepté la route asphaltée et non numérotée au niveau du pont “el-Jini” (délégation de Tabarka) et reliant la route régionale n°161 et la localité de Zaga (délégation de Nefza).

L’interruption est due à la montée des eaux de l’Oued El Maleh en raison des fortes pluies, a expliqué la Garde nationale, précisant qu’aucun itinéraire alternatif n’est pour le moment disponible.

La Garde nationale a appelé, dans ce contexte, les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires: respecter la distance de sécurité, réduire la vitesse, utiliser les feux de croisement ou les feux de brouillard avant si la pluie réduit considérablement la visibilité.

Elle a, aussi, invité les usagers de la route à la vigilance lors de tout déplacement et à proximité des cours d’eau.

Pour des informations complémentaires, la Garde nationale met à la disposition des usagers de la route les numéros suivants:

71.960.448 / 71.963.512 ou le 193.