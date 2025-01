Intempéries : Arrêt du trafic des lignes de métro et changements d’itinéraires des bus

Un arrêt du trafic des lignes de métro et un changement d’itinéraires des lignes de bus ont été enregistrés, vendredi, à cause de l’augmentation du niveau des eaux et de leurs accumulations, a annoncé la « Société des Transports de Tunis » (TRANSTU).

Cependant le trafic de la ligne ferroviaire Tunis-Goulette-Marsa (TGM) a été maintenu, a ajouté la même source dans un communiqué.

Pour le métro :

-Ligne de métro n°1: arrêt du trafic, depuis 9h30, à cause de l’accumulation des eaux au niveau du terminus de Ben Arous et mobilisation des bus des lignes 22, 22A et 60 pour assurer le transport des passagers de cette ligne.

-Lignes de métro n°2 : Arrêt du trafic depuis 10h52 à cause de l’accumulation des eaux au niveau des stations Mandella et Mohamed 5.

-Lignes de métros n°4 et n°5 : Arrêt du trafic depuis 10h52 à cause de l’accumulation des eaux. Trafic normal entre les stations de Barcelone et Bab Saadoun puis transport des passagers par bus.

-Ligne de métro n°6 : Arrêt du trafic à 9h52 à cause de l’accumulation des eaux et mobilisation des bus des lignes 714 et 75, à partir de 11h, pour transporter les passagers de cette lignes

Pour les bus :

-Lignes 54 : Arrêt début El Morouj 5 au niveau de police de circulation au lieu du terminus

-Lignes 25 : Arrêt au niveau de la station des non voyants et passage vers la pharmacie centrale via l’échangeur, puis Ben Arous via la route Saint Gobain.

-Ligne 3710 : Arrêt au niveau de la station des non voyants et voyants et passage vers la pharmacie centrale pour reprendre l’itinéraire normal.

-Ligne 347 : Passage vers la Marsa à travers kheiredine à cause de l’accumulation des eaux au niveau de la Goulette

-Lignes 33 : Passage à travers la route ceinture rapide à partir de cité Ezzohour, au lieu de Sidi Hassine.