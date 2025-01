Intempéries : l’Observatoire de la sécurité routière appelle à une vigilance absolue

L’observatoire national de la sécurité routière a appelé, vendredi, les usagers de la route à respecter les règles d’une conduite en toute sécurité, face aux intempéries que plusieurs régions connaissent en ces moments.

L’observatoire recommande, notamment, la limitation de la vitesse, le respect de la distance de sécurité qui doit être augmentée par temps de pluie.

Il conseille aux conducteurs de s’assurer, avant de prendre la route, de l’état des balais d’essuie-glaces et d’utiliser les feux de croisement et de brouillard pour optimiser la visibilité.

Dans un communiqué publié vendredi, l’observatoire rappelle que l’utilisation du téléphone portable et strictement interdit, appelant les conducteurs à redoubler de vigilance.

Il est également, conseillé d’éviter les flaques d’eau et les routes secondaires non aménagées pour la circulation et de pas s’aventurer à traverser les oueds, souligne la même source qui ajoute qu’il est préférable, en cas de fortes précipitations de s’arrêter dans un lieu sûr et d’attendre que la pluie s’arrête.

L’observatoire met à la disposition des citoyens les numéros suivants

71963512/71960448 ou le 193 pour la Garde nationale, le 198 pour la Protection civile et le 71333000 et le 197 pour la direction générale des opérations.