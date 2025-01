David Lynch, le maître du cinéma énigmatique, s’éteint à 78 ans

Le célèbre réalisateur américain David Lynch s’est éteint à l’âge de 78 ans, comme l’a annoncé sa famille ce jeudi sur les réseaux sociaux. Connu pour son univers singulier et fascinant, il a marqué l’histoire du cinéma avec des œuvres emblématiques telles que Elephant Man, Blue Velvet, Twin Peaks, Sailor et Lula (Palme d’or à Cannes en 1990) et Mulholland Drive. Ces créations, souvent énigmatiques et hypnotiques, ont captivé les spectateurs malgré leur complexité. Ces derniers mois, Lynch, qui souffrait d’une maladie pulmonaire, vivait reclus chez lui et avait des difficultés à se déplacer. Il laisse derrière lui trois enfants et une filmographie inoubliable.