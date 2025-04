Ligue 1 du football – 26e journée : un trio de tête sous haute tension, la lutte pour le maintien s’intensifie

Alors que le championnat de la Ligue 1 du football professionnel entre dans sa phase décisive après la trêve imposée par les engagements internationaux de la sélection nationale, la 26e journée promet des chocs brûlants avec un trio de tête toujours plus serré.

L’US Monastir et l’Espérance de Tunis, à égalité parfaite (53 pts), tentent de garder le cap face à un Club Africain (50 pts) qui ne lâche rien. Dans le ventre mou, l’Étoile du Sahel et l’ES Zarzis se battent pour l’Afrique, tandis que dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien devient de plus en plus féroce, avec six équipes séparées par seulement huit points.

Bien que la journée s’ouvre samedi avec des duels alléchants, la bataille pour le sommet s’annonce intense dimanche.

L’US Monastir (1er, 53 pts) se déplace à Tataouine pour affronter l’US Tataouine (16ᵉ, 18 pts). Les co-leaders, meilleure défense du championnat (10 buts encaissés), doivent confirmer leur statut face à une équipe dos au mur.

L’Espérance (co-leader, 53 pts), plus que jamais sous pression après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football par les sud-africains du Mamelodi Sundowns, recevra l’EGS Gafsa (14e, 18 pts) au stade de Radès. Les Sang et Or doivent répondre présent après le match à suspense devant la JS Omrane, tandis que Gafsa joue sa survie étant, par ailleurs, rétrogradé au fin fond du tableau après la décision de la commission d’appel de la FTF de faire rejouer son match contre l’ES Sahel.

A Sousse, l’Etoile du Sahel (4e, 48 pts) affronte l’US Ben Guerdane (13e, 21 pts). La “Brigade rouge” doit impérativement gagner pour rester dans la course au podium, face à une équipe de Ben Guerdane accrochée à sa place en Ligue 1.

A Métlaoui, l’Etoile sportive de la place (8e, 35 pts) reçoit le Club Africain (3e, 50 pts) dans un match où les protégés du français David Bettoni n’ont pas droit à l’erreur pour rester dans le sillage des leaders. Le Club de Beb Jedid devra également composer avec le poids de la sentence tombée cette semaine stipulant l’annulation par la commission d’appel de la FTF de la décision en première instance de la LNFP de lui accorder la victoire par forfait devant l’US Ben Guerdane.

Les miniers, quant à eux, qui restent sur deux revers d’affilée, notamment, le dernier à domicile en coupe face à l’ES Zarzis, doivent impérativement se ressaisir pour espérer se réconcilier avec leurs supporters.

Samedi, en ouverture, le Stade Tunisien (6e, 43 pts) reçoit le CS Sfaxien (7e, 36 pts). Les bardolais veulent confirmer leur statut d’outsider pour une place africaine, tandis que les Sfaxiens, en manque de régularité, cherchent encore la bonne équation pour enfin relancer leur saison.

Autre duel crucial à Gabès, où l’AS Gabés (15e, 18 pts) tente de sortir de la zone rouge contre l’ES Zarzis (5e, 47 pts), qui vise une qualification en Coupe de la CAF.

A Bir Bouregba, l’AS Soliman (11e, 23 pts) tente de prendre l’avantage sur l’Olympique Béja (9e, 28 pts) dans un duel de milieu de tableau, tandis qu’à Bizerte, le CA Bizertin (10e, 26 pts) et la JS Omrane (12e, 22 pts) s’affronte dans un match clé pour éviter de se retrouver dans la zone dangereuse où plusieurs équipes dont l’AS Gabès, l’EGS Gafsa et l’US Tataouine sont au coude-à-coude pour éviter la chute.

Voici le programme de la 26e journée (tous les matchs à partir de 14h30):

Samedi 12 avril

Au Bardo:

S Tunisien – CS Sfaxien

A Sousse:

ES Sahel – US Ben Guerdane

A Gabès:

S Gabésien – ES Zarzis

A Métlaoui:

ES Métlaoui – C Africain

Dimanche 13 avril

A Radès:

Espérance ST – EGS Gafsa

A Bir Bouregba:

AS Soliman – O Béja

A Bizerte:

CA Bizertin – JS Omrane

A Tataouine:

US Tataouine – US Monastir