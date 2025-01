Italie : 9 tunisiens accusés d’avoir escroqué 300 000 euros au système italien !

Les médias italiens ont rapporté, ce lundi, que la police de la ville de Civitavecchia a démantelé un réseau criminel impliquant neuf citoyens tunisiens accusés de fraude. Ces individus, arrivés en Italie par ferry depuis la Tunisie, auraient simulé une présence permanente sur le territoire italien afin d’obtenir des permis de séjour et divers avantages économiques. Les enquêtes, menées sur plus d’un an, ont révélé que les accusés présentaient de faux documents attestant de leur précarité économique et de leur résidence stable en Italie pour bénéficier de subventions telles que les allocations familiales, les bons éducatifs et les primes de maternité. Il a également été constaté que plusieurs enfants concernés ne fréquentaient pas les écoles italiennes et ne parlaient pas la langue. Les dommages causés au système ont été estimés à environ 300 000 euros, et des procédures judiciaires ont été ouvertes contre les neuf suspects. Les autorités travaillent actuellement à annuler leurs permis de séjour et à récupérer les montants indûment perçus.