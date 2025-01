Kais Saïed réaffirme l’engagement à concrétiser les attentes du peuple tunisien

Le président de la République, Kais Saïed, s’est réuni, samedi en fin de matinée, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri en présence de la ministre de la Justice, des Finances, et des Affaires sociales, apprend-t-on d’un communiqué de la présidence de la République.

Selon la même source, à l’issue de cette réunion, le chef de l’Etat s’est rendu au centre de la capitale où il a eu l’occasion de rencontrer une foule de citoyens et de prendre connaissance de leurs préoccupations et aspirations.

« Notre détermination est plus que jamais inflexible », a-t-il assuré, soulignant que « nous œuvrons, jour et nuit, sans relâche ni répit, afin que les aspirations et attentes légitimes du peuple tunisien soient concrétisées dans les plus brefs délais. »