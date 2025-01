Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le ciel sera cette nuit, couvert de nuages passagers, parfois denses au nord et au centre avec des pluies momentanément orageuses et localement intenses sur le nord-ouest et des chutes de grêles sur des zones limitées.

Vent de secteur ouest relativement fort, à très fort, à momentanément violent près des côtes, faible à modéré ailleurs.

Mer très agitée à localement violente au nord, agitée à localement très agitée ailleurs.

Les températures varieront la nuit entre 10 et 14 degrès C et seront de l’ordre de 8 degrès C sur les hauteurs ouest.