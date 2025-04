Tunis : deux jeunes incarcérés pour trafic d’appareils de triche aux examens

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce lundi, le placement en détention de deux jeunes hommes, dont l’un est originaire d’un pays maghrébin, pour leur implication présumée dans la vente et la promotion d’équipements électroniques utilisés pour tricher lors des examens nationaux.

Cette décision fait suite au démantèlement, par une patrouille conjointe de la Garde nationale de Tunis et d’une unité centrale de la direction des renseignements et des enquêtes de la Garde nationale à El Aouina, d’un réseau actif dans ce domaine. L’opération, menée dans les quartiers de Khaznadar et Bab Bhar au centre de la capitale, a permis l’arrestation de deux membres du réseau et la saisie de 76 dispositifs électroniques sophistiqués, 16 écouteurs, 1020 piles de petite taille, ainsi qu’une somme d’argent en devises tunisienne et étrangère.