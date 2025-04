L’ISIE lance un camp jeunesse inédit pour renforcer la participation civique des jeunes

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) organisera, du 15 au 18 avril, dans la banlieue nord de Tunis, le premier camp jeunesse de ce genre à l’échelle arabe et africaine, visant à renforcer la participation des jeunes à la vie politique et civique.

Ce camp rassemblera 30 participants, comprenant à la fois de jeunes cadres nouvellement recrutés par l’ISIE et des représentants d’organisations de la société civile tunisienne partenaires dans le domaine électoral, a indiqué à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) Rafik Bouali, directeur central des opérations électorales à l’ISIE.

Cet événement s’inscrit dans la stratégie de l’ISIE visant à former et encourager la participation des jeunes dans les sphères politique et civique. Des ateliers de formation et de renforcement des capacités seront organisés à cette occasion, avec une participation féminine de 60% ainsi que la présence de jeunes en situation de handicap.

Les sessions de formation seront animées par des formateurs du Réseau arabe des jeunes pour les élections, regroupant des membres originaires de la Tunisie, de la Jordanie, de la Libye et du Liban.

Au programme cet événement figurent : “La participation des jeunes et les objectifs de développement durable”, “Les compétences nécessaires pour renforcer la participation des jeunes”, “La participation civique des jeunes”, “L’intégration des jeunes marginalisés”, “La participation des jeunes à l’élaboration des politiques”, “La participation numérique des jeunes” et “Les jeunes et les médias”.