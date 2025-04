Tunisie : Prévisions météo du mardi 15 avril 2025

L’Institut national de la météorologie prévoit pour mardi 15 avril 2025 un temps marqué, en matinée, par la présence de brouillard localisé, suivi de passages nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront parfois denses dans les régions nord-ouest l’après-midi, accompagnés de pluies éparses et d’orages isolés.

Les vents souffleront de secteur est, relativement forts sur les côtes orientales, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes est, et agitée au nord.

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 25°C dans le nord, sur les côtes et les hauteurs de l’ouest, et varieront entre 26 et 30°C dans les autres régions. Elles pourraient atteindre jusqu’à 33°C dans l’extrême sud-est du pays.