Conditions météo instables : l’ONSR appelle à la vigilance sur les routes

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a alerté sur les conditions météorologiques instables, à partir de lundi, relevant que des pluies sont prévues localement sur les régions de l’Est en fin de journée, parfois fortes, notamment sur l’extrême Nord-Ouest, avec des chutes de grêle dans certains endroits .

Ce temps variable se poursuivra mardi, avec des pluies isolées et orageuses attendues localement sur les régions de l’est, ainsi que mercredi, 16 avril 2025, où les pluies seront également sporadiques et temporairement orageuses dans les régions de l’ouest, puis s’étendront aux régions de l’est avec la possibilité de chute de grêle dans certains endroits.

L’Observatoire a appelé les usagers de la route à redoubler d’attention et à se concentrer pleinement en conduisant pour préserver les vies humaines, recommandant de s’assurer du bon fonctionnement des essuie-glaces pour garantir une vision claire. Il a aussi appelé les conducteurs a réduire la vitesse pour éviter les dérapages.

Autre recommandation de l’observatoire : maintenir la distance de sécurité, qui double lorsqu’il pleut, éviter d’utiliser les téléphones portables, qui peuvent détourner l’attention, et allumer les phares antibrouillard en cas de baisse de visibilité.

Il a également insisté sur la nécessité d’éviter les arrêts et les freinages brusques qui font déraper les véhicules, rester à droite, de respecter la priorité et de prêter attention aux piétons et aux motocyclistes.

L’Observatoire a souligné qu’en cas de fortes pluies, il est préférable d’attendre en lieu sûr que la pluie cesse et de s’assurer de la présence de matériel de sécurité (triangle réfléchissant, extincteur et trousse de premiers secours), en plus d’éviter les flaques d’eau pour ne pas perdre le contrôle de la voiture et d’éviter de marcher sur des routes secondaires qui ne sont pas propres à la circulation dans de telles condition (pluies).