El Menzah : arrestation d’un quinquagénaire pour une série de vols de voitures

Les agents du poste de police nationale d’El Menzah 1 ont réussi à arrêter un quinquagénaire impliqué dans une série de vols de voitures, qu’il ciblait en brisant leurs vitres.

L’homme utilisait une moto pour surveiller ses victimes avant de passer à l’acte. L’enquête a débuté après qu’une femme résidant à l’étranger a porté plainte : lors de sa visite à son mari hospitalisé à El Menzah, elle a découvert que sa voiture avait été vandalisée et que son sac, contenant des devises étrangères et divers objets personnels, avait été volé. Grâce aux enregistrements des caméras de surveillance, les policiers ont identifié le suspect et sa moto. Un guet-apens a permis son arrestation. Lors de son interrogatoire, le quinquagénaire a avoué les faits et indiqué un lieu à Sidi Hassine Sijoumi où les objets volés étaient dissimulés, incluant une caméra volée à un réalisateur un an auparavant et divers biens appartenant à d’autres victimes.