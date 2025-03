“Al-Fitna” brille aux ramadan awards 2025 avec le prix du meilleur scénario

Le samedi 29 mars 2025, la série “Al-Fitna” a remporté le prix du meilleur scénario décerné par le jury lors des Ramadan Awards 2025, un événement organisé annuellement par la station de radio Mosaïque FM durant le mois sacré du Ramadan.

Cette distinction met en lumière le travail des réalisatrices Souad Jemni et Sondes Abdelrahman, qui ont écrit le scénario et les dialogues de la série diffusée sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi pendant le mois de Ramadan. “Al-Fitna” a captivé le public par sa narration intense et ses enjeux dramatiques, et ce prix vient récompenser l’excellence de son écriture.