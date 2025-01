Tempête hivernale aux États-Unis : plus de 3 000 vols annulés et des milliers de retards

Une violente tempête hivernale a frappé le sud des États-Unis, entraînant l’annulation de plus de 3 000 vols et des retards supplémentaires pour des milliers d’autres, selon les compagnies aériennes et le site spécialisé “FlightAware”. À Atlanta, les conditions météorologiques extrêmes, notamment des pluies verglaçantes, ont conduit à la fermeture temporaire des cinq pistes de l’aéroport international Hartsfield-Jackson, paralysant les opérations de la compagnie Delta Airlines qui a annulé environ 1 100 vols. Un incident technique impliquant un moteur défectueux a également conduit à l’évacuation d’urgence d’un Boeing 757-300 avec 200 passagers à bord. Les aéroports de Dallas et Charlotte ont été particulièrement touchés, avec plus de 1 200 vols annulés. Par ailleurs, cette tempête a causé des températures glaciales atteignant -18°C dans certaines régions, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité et provoquant la mort d’au moins cinq personnes.