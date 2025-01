L’Institut national de la météorologie prévoit des passages nuageux sur l’ensemble du pas.

Vent du secteur ouest fort à relativement fort sur les côtes, de faible à modéré sur les régions intérieures.

Mer très agitée sur e nord, agitée à peu agitée sur les côtes Est.

Températures comprises entre 15 et 20 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 19 et 23 degrés ailleurs…