Hôpital Sahloul : un nouvel appareil 4K pour révolutionner la neurochirurgie

Le service de neurochirurgie de l’hôpital universitaire Sahloul s’est récemment doté d’un appareil de pointe pour la détection par endoscopie, utilisant une technologie avancée en 4K, pour un coût de 340 000 dinars. Selon le professeur Iyadh Ksaira, chef du service de neurochirurgie, cet équipement s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal du ministère de la Santé visant à moderniser les services de neurochirurgie et à acquérir du matériel de haute technologie. Cet appareil permet la réalisation de chirurgies complexes, notamment des tumeurs de la glande thyroïde et de la base du crâne, grâce à une technique de fluorescence utilisant des couleurs bleu et vert pour identifier avec précision les tissus tumoraux. Cette innovation améliore les résultats chirurgicaux et augmente les chances de guérison. Chaque année, le service accueille environ 1 000 patients, réalise 800 interventions chirurgicales et assure 2 200 consultations externes.