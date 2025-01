Sidi Bouzid : 447 infractions économiques relevées

Quelque 447 infractions économiques ont été relevées, au mois de décembre 2024, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, à l’issue de 3092 visites d’inspection effectuées par 116 équipes de contrôle économique.

Le directeur régional du commerce, Sami Merchaoui a indiqué à l’Agence TAP que ces infractions concernent notamment les secteurs des fruits et légumes (138 infractions), de l’agroalimentaire (104), des volailles et œufs (61), des restaurants et cafés (26), des boulangeries et pâtisseries (31) et de la viande rouge (16).

Les contraventions son liées en particulier à la vente à des prix illégaux (37), la majoration illégale (77), le non-affichage des prix (163), l’absence de factures (88), la métrologie (65), la dissimulation de marchandises (15) et le non-respect de la réglementation de subvention (2).

Durant l’année 2024, 4321 infractions ont été enregistrées à l’issue de 28764 visites d’inspection menées par 1338 équipes de contrôle économique, selon la même source.