Le temps sera marqué dimanche par l’apparition de brouillard local le matin. Il deviendra ensuite, partiellement nuageux sur la plupart des régions. Le vent soufflera de secteur Sud faible à modéré, a relativement fort en fin de journée près de côtes.

La mer sera moutonneuse à progressivement agitée sur les côtes Est. Les températures seront en legère hausse, les maximales varieront entre 17 et 21 degrès C et seront aux alentours de 15 degrès C sur les hauteurs Ouest.