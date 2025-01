Tunisie – UGTT : vers un compromis pour avancer le congrès national à janvier 2026

“En vue de mettre fin à la crise actuelle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), des membres du bureau exécutif actuel ont proposé l’avancement de la date du congrès national de l’organisation syndicale à janvier 2026”, a fait savoir mercredi Anouar Ben Gueddour, secrétaire général adjoint de l’UGTT et l’un des cinq membres du bureau exécutif attachés à la reprise des travaux du Conseil national.

Le 14 décembre dernier, cinq membres du bureau exécutif, à savoir Anouar Ben Gueddour, Tahar El Mezy, Slaheddine Selmi, Othman Jellouli et Monem Amira, avaient annoncé lors d’une réunion syndicale leur décision d’entamer un sit-in ouvert à partir du 25 décembre 2024 pour revendiquer l’avancement de la tenue du congrès national de l’UGTT de 2027 à 2025 vu les tensions au sein de l’organisation.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une réunion tenue au siège de l’UGTT regroupant des représentants des fédérations et des sections syndicales, Anouar Ben Gueddour a indiqué qu’il avait constaté, à travers la succession des réunions et des négociations avec les autres membres du bureau exécutif, une ouverture et une volonté de préserver la cohésion de l’organisation syndicale.

Il a ajouté que depuis l’annonce du sit-in par les cinq membres, des réunions se sont succédé dans le but de trouver un compromis avec les autres membres du bureau exécutif pour résoudre la crise interne que traverse la centrale syndicale.

Il a précisé qu’à partir de lundi dernier, les négociations ont continué entre quatre des membres du bureau exécutif favorables à la reprise des travaux du Conseil national, tenu en septembre 2024 (Othman Jellouli, Tahar El Mezy, Slaheddine Selmi et Monem Amira), et quatre autres membres du bureau exécutif (Sami Tahri, Farouk Ayari, Samir Cheffi et Mohamed Chebbi), dans le cadre de discussions dites « 4+4 ». Il a exprimé l’espoir qu’un accord final pour résoudre cette crise sans précédent au sein de la centrale syndicale soit trouvé aujourd’hui, mercredi.

Concernant l’avancement des négociations, Anouar Ben Gueddour a souligné que le règlement interne du Conseil national, notamment son article 12, stipule que le congrès national de l’UGTT doit être avancé au premier trimestre de 2025 au lieu de 2027.

Cependant, étant donné que depuis quatre mois, la reprise des travaux du Conseil national et l’avancement du congrès au premier trimestre 2025 sont restés sans réponse de la part des autres membres du bureau exécutif, et que la tenue du congrès au premier trimestre de cette année s’avère impossible, plusieurs représentants des fédérations régionales et sectorielles ont proposé de tenir le congrès au plus tard au premier semestre de 2025.

Le responsable syndical a expliqué que les négociations avec les autres membres du bureau exécutif se poursuivent, soulignant qu’il existe une certaine ouverture et compréhension de leur part, notamment à travers leur nouvelle proposition consistant à organiser le congrès en janvier 2026, alors qu’ils tenaient auparavant à achever leur mandat en 2027.

Il a indiqué que cette nouvelle proposition a été soumise aux fédérations sectorielles et aux unions régionales, qui réclament la reprise des travaux du Conseil national et l’application de l’article 12 du règlement interne, dans le cadre de la réunion d’aujourd’hui pour parvenir à une solution.

Anouar Ben Gueddour a insisté sur le fait que les négociations et les consultations avec les autres membres du bureau exécutif se déroulent dans le respect et la responsabilité, dans le but ultime de préserver la pérennité de l’UGTT et d’aborder le prochain congrès dans une atmosphère fraternelle. Il a précisé que les autres membres du bureau exécutif remplissant les conditions légales sont libres de se porter candidats au prochain bureau exécutif.

L’agence TAP a tenté de contacter Sami Tahri, membre du bureau exécutif et porte-parole de l’UGTT, pour connaître sa position et son avis sur les consultations en cours, mais il a préféré s’abstenir de tout commentaire, souhaitant attendre la fin des négociations concernant cette crise au sein de l’UGTT.