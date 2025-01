Météo de ce soir : averses isolées et températures en baisse

Ce soir, la situation météorologique sera marquée par l’apparition de nuages denses sur le nord, accompagnés de quelques pluies dispersées sur les régions côtières du nord, tandis que d’autres régions connaîtront des passages nuageux plus légers. Selon le bulletin du ministère de l’Environnement, les vents souffleront modérément à forts près des côtes et seront plus faibles, voire modérés, à l’intérieur du pays. La mer sera agitée. Les températures varieront généralement entre 8 et 12°C, avec une baisse notable en montagne, où elles atteindront 5°C.