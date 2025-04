Haltérophilie : 9 médailles pour la Tunisie dès la première matinée des Championnats d’Afrique

La sélection tunisienne d’haltérophilie a décroché neuf médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze) lors de la matinée de la première journée des Championnats d’Afrique de la discipline, qui se déroulent à l’île Maurice.

Les médailles d’or ont été raflées par Maissa Khadhraoui dans les épreuves de l’arraché, de l’épaulé-jeté et du total combiné dans la catégorie chez les 45 kg.

Les breloques d’argent sont revenues à Nour Khalfaoui dans la catégorie des 49 kg.

Quant à Tasnim Ben Ouada, elle a décroché trois médailles de bronze dans la même catégorie des 49 kg.

Les compétitions se poursuivront dans l’après-midi avec la participation des haltérophiles Wassim Saïdani et Amenallah Berrini (55 kg), ainsi que Amine Bouhehba (61 kg).

La sélection féminine est composée de Mayssa Khadhraoui (45 kg), Tasnim Ben Ouada (49 kg), Nour Khalfawi (49 kg), Eya Aouadi (55 kg), Ghofrane Belkhir (55 kg), Isra Béjaoui(59 kg), Chaima Rahmouni (64 kg), Jawaher Guesmi (71 kg) et Zaineb Ennaoui (87 kg).

Chez les garçons, on citera; Wassim Saïdani (55 kg), Amanallah Berrini (55 kg), Mohamed Amine Bouhajba (61 kg), Ayoub Salem (67 kg), Karem Ben Henia (73 kg), Aymen Becha (109 kg), Ezzedine Maïek (109 kg)

Pour rappel, la sélection féminine a remporté 12 médailles lors de la dernière édition des Championnats d’Afrique 2024 à Ismailia, en Égypte (6 or, 3 argent et 3 bronze). Les garçons, quant à eux, avaient décroché 15 médailles lors de la même compétition (4 or, 7 argent et 4 bronze).