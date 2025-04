Cellules orageuses et pluies éparses attendues cette nuit

La nuit du samedi sera marquée par l’apparition de passages nuageux, parfois denses sur le centre-ouest et localement sur le sud du pays, accompagnés de cellules orageuses et de quelques pluies éparses, selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et du secteur est sur le centre et le sud, restant assez forts dans le sud et faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée à peu agitée dans le golfe de Gabès, et peu agitée sur les autres côtes. Côté températures, elles oscilleront entre 11 et 17 degrés sur le nord et le centre, entre 18 et 25 degrés sur le sud, atteignant localement les 28 degrés à l’extrême sud.