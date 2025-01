Meriem Ben Hassine dévoile les détails de son accident sur le tournage au Maroc

Meriem Ben Hassine, actrice tunisienne, a partagé pour la première fois son expérience après sa chute sur le plateau du tournage de la série historique “Syouf Al Arab” au Maroc. Lors d’une journée pluvieuse, alors qu’elle se trouvait dans une ville cinématographique située à une heure et quart de Marrakech, elle a glissé sur un sol recouvert de boue, entraînant une double fracture et un déchirement musculaire. Le médecin qui l’a prise en charge a recommandé une intervention chirurgicale d’urgence, et l’actrice a dû subir une opération de six heures. Après cinq jours de douleur intense et d’incertitude, elle a exprimé son soulagement et sa gratitude envers ses collègues, notamment les acteurs tunisiens, qui sont restés à ses côtés pour la soutenir dans cette épreuve. Cependant, en raison de son état de santé, Meriem Ben Hassine a été contrainte de s’excuser pour sa participation à tout événement ou projet futur.