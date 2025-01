Ramzi Mallouki : 48 heures de couverture exclusive des incendies en Californie

Le journaliste tunisien Ramzi Mallouki, basé en Californie et directeur du bureau de la chaîne Canal+ à Los Angeles depuis deux décennies, est le correspondant officiel et permanent de la chaîne sur le terrain. Actuellement, il assure une couverture exclusive et en temps réel des incendies dévastateurs en Californie. Démontrant un dévouement exemplaire, il travaille sans relâche depuis plus de 48 heures, offrant aux téléspectateurs des reportages détaillés et immersifs au cœur de ces événements tragiques.