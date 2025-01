Los Angeles face à l’enfer : des incendies historiques qui continuent de ravager la ville

Les incendies qui ravagent actuellement Los Angeles sont parmi les plus dévastateurs de l’histoire de la Californie et des États-Unis. Des quartiers entiers ont été anéantis, avec 10 000 maisons détruites et au moins 11 victimes à déplorer. Plus de 180 000 personnes ont dû être évacuées alors que des flammes dévorent des zones allant de Santa Monica à Hollywood, en passant par Malibu. Les dommages pourraient atteindre 150 milliards de dollars. Parallèlement, le financement des pompiers a été drastiquement réduit, avec une baisse de 17,5 millions de dollars pour 2025, ce qui a conduit à l’utilisation de moyens dérisoires pour combattre les feux. En réponse à l’urgence, 800 détenus ont été libérés pour prêter main-forte aux pompiers, une situation alarmante face à l’ampleur de la catastrophe. De plus, de nombreux assureurs se sont retirés de l’État, laissant près de 500 000 foyers dépendants d’un fonds public aux ressources limitées.