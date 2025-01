Incendies à Los Angeles : une tragédie amplifiée par des vents violents, le bilan des victimes s’alourdit (vidéos)

Les autorités américaines ont annoncé tard jeudi une hausse du bilan des victimes des incendies dévastateurs qui ravagent la ville de Los Angeles, portant le nombre de morts à dix. Selon un communiqué du médecin légiste, les identités des victimes ont été confirmées, et leurs familles sont en cours d’information.

Les incendies, attisés par des vents violents, continuent de se propager de manière incontrôlée, détruisant habitations et véhicules, et forçant l’évacuation de plus de 130 000 personnes. Deux incendies majeurs demeurent hors de contrôle, causant des dégâts considérables et un exode massif dans la deuxième plus grande ville des États-Unis.

Lors d’une conférence de presse, Robert Luna, chef de la police du comté, a exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle augmentation du nombre de victimes. Il a déclaré : « C’est comme si une bombe atomique avait frappé ces zones. Je n’attends pas de bonnes nouvelles. »