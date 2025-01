Tunisie – Météo : Températures en baisse à partir de demain samedi

Le temps sera marqué à partir de samedi et durant la journée de dimanche, par une chute de pluies orageuses sur le nord et le centre et localement abondantes sur le nord ouest, selon un bulletin de suivi de l’institut national de la météorologie (INM) publié vendredi.

Les quantités de pluies varieront entre 30 mm et 50 mm avec chutes de grêles par endroits. Vent fort atteignant 90km/h.

Les températures seront en baisse. Les maximales varieront entre 10 et 16° et ne dépassant par 7° sur les hauteurs, et les minimales seront comprises entre 0° et 4° sur les hauteurs ouest et entre 5 et 8° sur le reste des régions.