Abir Moussi hospitalisée : des soins insuffisants aggravent son état

L’état de santé d’Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), demeure une source de graves préoccupations, plus d’un an et demi après son incarcération. Selon un communiqué de son comité de défense publié le 25 avril 2025, elle a été transférée à l’hôpital Kassab à Tunis pour des examens médicaux supplémentaires.

Malgré les soins prescrits, sa condition continue de se détériorer, notamment à cause des douleurs persistantes à la nuque, au bas du dos et à la jambe gauche. Le comité de défense accuse l’administration pénitentiaire de ne pas avoir respecté les recommandations médicales précédentes, ce qui a aggravé son état. Un nouveau protocole de soins a donc été instauré, comprenant des analgésiques plus puissants et des séances de kinésithérapie. Les avocats de Moussi dénoncent cette situation comme une torture physique continue, appelant les autorités à fournir les moyens nécessaires à sa prise en charge.

Ils soulignent également que l’État tunisien continue de violer les décisions du Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies, qui a qualifié sa détention d’« arbitraire » et exigé sa libération.