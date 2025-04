Siliana : la grêle dévaste les cultures agricoles

Le dimanche 27 avril 2025, plusieurs régions de la gouvernorat de Siliana ont été frappées par des pluies abondantes accompagnées de grêle, provoquant des dommages considérables aux cultures agricoles.

Les zones les plus touchées sont celles de Sidi Bou Rweis, où les cultures céréalières et les arbres fruitiers ont subi des pertes importantes. Selon Bilel Harbawi, un agriculteur local et président de la Fédération régionale des agriculteurs de Siliana, les dégâts dans des zones comme Tricha et Ain Achour varient entre 50 et 100 %.

Cette situation met en péril la production agricole de la région et suscite des inquiétudes parmi les agriculteurs qui appellent à une aide urgente pour atténuer les effets de cette catastrophe naturelle.