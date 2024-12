Ooredoo Tunisie reçoit le Flambeau de la Reconnaissance lors de l’événement Flambeau Olympique 2024

Ooredoo Tunisie a été honorée de recevoir le Flambeau de la Reconnaissance lors de l’événement prestigieux Flambeau Olympique 2024. En tant que sponsor officiel du Comité National Olympique et de l’Équipe Nationale Olympique, cette distinction souligne l’engagement indéfectible de Ooredoo en faveur du sport et de la promotion des valeurs olympiques en Tunisie.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a reçu la distinction des mains de M. Mehrez Boussayene, Président du Comité National Olympique, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle de l’entreprise. Lors de l’événement, M. Al-Khater a également eu l’honneur de remettre le Flambeau de la catégorie paralympique féminine à l’athlète paralympique inspirante Marwa Brahmi.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Cette distinction réaffirme notre engagement constant à soutenir le sport et les athlètes en Tunisie. Chez Ooredoo, nous croyons au pouvoir du sport pour unir et inspirer, et nous restons dévoués à promouvoir les valeurs d’excellence, de respect et d’inclusion qui définissent le mouvement olympique. Ensemble, nous aspirons à inspirer les générations futures à atteindre de nouveaux sommets. »

M. Mehrez Boussayene, Président du Comité National Olympique, a ajouté : « Le partenariat avec Ooredoo Tunisie met en lumière le rôle essentiel du soutien des entreprises dans le développement du sport en Tunisie. Leur engagement ne se limite pas à accompagner les athlètes, mais contribue également à promouvoir les valeurs olympiques au sein de notre société. Nous sommes fiers d’avoir Ooredoo comme partenaire clé dans notre parcours. »

Cette reconnaissance témoigne de la vision durable de Ooredoo Tunisie visant à encourager les talents, à soutenir les initiatives sportives et à construire un avenir plus radieux pour la communauté tunisienne. L’entreprise continue à célébrer les succès des athlètes tunisiens sur les scènes nationales et internationales.