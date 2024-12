Bilan des pertes humaines et matérielles dans le secteur éducatif palestinien depuis le 7 octobre 2023

Le ministère de l’Éducation palestinien a déclaré que 12 820 étudiants ont été tués et 21 351 blessés depuis le début de l’agression sioniste le 7 octobre 2023 contre la bande de Gaza et la Cisjordanie.

Le ministère a expliqué dans un communiqué, mardi, que le nombre d’étudiants tués dans la bande de Gaza depuis le début de l’agression a atteint plus de 12 701, dont 20 702 blessés, tandis que dans la Cisjordanie 119 étudiants ont été tués et 649 blessés, en plus de 542 arrêtés.

En outre, 619 enseignants ont été martyrisés et 3831 blessés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que plus de 158 ont été arrêtés en Cisjordanie.

De plus, le ministère a souligné que dans la bande de Gaza, 171 écoles publiques ont été gravement endommagées, 77 écoles complètement détruites, en plus de 191 écoles bombardées et saccagées, dont 65 écoles appartenant à l’agence de l’UNRWA, 20 établissements d’enseignement supérieur ont été gravement endommagés, 51 bâtiments appartenant à des universités ont été complètement détruits et 57 bâtiments partiellement détruits.

En Cisjordanie, 109 écoles ont été saccagées, et 7 universités et collèges ont subi des intrusions répétées, des actes de vandalisme et des dévastations de leur contenu.

Il vaut la peine de mentionner que 788 000 étudiants sont privés d’éducation dans la bande de Gaza depuis l’offensive sioniste, ainsi que la majorité des étudiants souffrent de traumas et des conditions de santé très graves.