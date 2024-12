Macabre découverte à Damas : une vingtaine de corps retrouvés dans un entrepôt médical

Les équipes des “Casques blancs” en Syrie ont découvert environ 20 corps et restes humains non identifiés dans un entrepôt de médicaments situé dans la région de Sayyida Zaynab, à Damas, selon une annonce faite ce mercredi 18 décembre 2024 par Ammar Al-Salmo, membre du conseil d’administration de la défense civile syrienne. Interrogé par l’Agence France-Presse, Al-Salmo a déclaré : « Nous avons reçu une alerte signalant la présence de cadavres, de squelettes et d’odeurs nauséabondes dans ce lieu. » Bien que le nombre total de victimes semble limité à une vingtaine, les ossements sont éparpillés dans tout l’entrepôt. Les équipes sur place tentent actuellement de rassembler ces restes pour estimer plus précisément le bilan.